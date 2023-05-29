لافروف: القوات الروسية لديها القدرة للرد على خطط الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الروسية لديها القدرة للرد على خطط الغرب لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات “إف-16”.

وأضاف لافروف: “بالنسبة للدنمارك وهولندا وعزمهما على أن تكونا في طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، حسنا، ربما هنا، أولا وقبل كل شيء، لإرضاء الرغبة في الهيمنة (لدى أمريكا). تسعى هذه الدول بنشاط إلى اتباع خط واشنطن في الشؤون الأوروبية. أما بالنسبة لرد فعلنا، فلا شك لدي في أن قواتنا المسلحة قادرة على الرد على هذا”.

وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات “إف-16”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وكالة أمريكية: طائرات “إف 16” الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة

ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات “إف 16”.