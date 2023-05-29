إعلام: دعم أوكرانيا سيتحول إلى كارثة ضد الغرب

أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن باحث أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن بعد انتهاء الصراع الأوكراني، ستذهب الأسلحة الموردة لكييف إلى السوق السوداء، وستُستخدم في المستقبل ضد الغرب.
وجاء في المنشور: “بعد انتهاء القتال في أوكرانيا سيستغل المجرمون الفوضى والتوافر الكبير للأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والثقيلة”.
وتابع المنشور: “الأسلحة الغربية قريباً ستمتلكها عصابات المخدرات في هولندا أو فرنسا”.
وأشارت صحيفة “إن آر سي”، إلى أن أوروبا يجب أن تبدأ في دق ناقوس الخطر.
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10:51 GMT
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، بل إنها تسعى إلى إنهائه، لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن المساعدة العسكرية الغربية لا تبشر بالخير لأوكرانيا وتطيل الصراع فقط.
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