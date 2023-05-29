إعلام: دعم أوكرانيا سيتحول إلى كارثة ضد الغرب

وجاء في المنشور: “بعد انتهاء القتال في أوكرانيا سيستغل المجرمون الفوضى والتوافر الكبير للأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والثقيلة”.

وأشارت صحيفة “إن آر سي”، إلى أن أوروبا يجب أن تبدأ في دق ناقوس الخطر.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، بل إنها تسعى إلى إنهائه، لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.