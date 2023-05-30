المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو أطراف الصراع إلى اتخاذ خطوات جادة نحو السلام

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء اليوم الإثنين، “أطراف الصراع إلى البناء على ما تم تحقيقه من تقدم واتخاذ خطوات جادة للمضي نحو سلام دائم ينهي النزاع الدائر منذ أكثر من 8 أعوام”.

وقال غروندبرغ، في بيان صحفي، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو،إن “اتساق جهود المجتمع الدولي ووحدة أهدافه فيما يتعلق باليمن هي عوامل محورية في هذا الصدد”، واصفا الوقت الحالي في اليمن بــ”الحرج”.

وشدّد على “الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تستهل مستقبل يسوده السلام الدائم والتنمية”.

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وتناول غروندبرغ، خلال لقاءه نائب وزير الخارجية الياباني، كي تاكاجي، ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، “الجهود الجارية لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة برعاية الأمم المتحدة”.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و”أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

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ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر “أنصار الله”، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.