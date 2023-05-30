إعلام: الصين ترفض طلبا أمريكيا لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أوضح في وقت سابق، أنه يعول على إمكانية لقاء نظيره الصيني لي شانغ فو على هامش المنتدى، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 4 يونيو/ حزيران.