روسيا توقع اتفاقية مع العراق لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وقعت روسيا والعراق اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري، وأصدرت الحكومة الروسية توجيهات لوزارة النقل بالبدء في تنفيذ الاتفاقية التي تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والركاب عبر الموانئ البحرية.

تمت الموافقة على مشروع الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية العراق للتعاون في مجال النقل البحري، بناءً على اقتراح وزارة النقل الروسية والتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الأخرى ذات الاهتمام الفعلي.

وفي إطار هذه الاتفاقية، تم تكليف وزارة النقل الروسية بإجراء محادثات مع الجانب العراقي للتوصل إلى اتفاق نهائي لتوقيع الاتفاقية.

يهدف الاتفاق إلى تسهيل وتحسين عمليات النقل البحري بين البلدين، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية في الموانئ.

“طريق التنمية”… أضخم مشروع نقل يطلقه العراق ودول الجوار… ما العائد السياسي والاقتصادي منه؟

ومن المهم أن نلاحظ أن الاتفاقية لا تنطبق على السفن الحربية، بالإضافة إلى عدد من السفن غير التجارية مثل السفن البحثية وسفن الصيد والتنزه.