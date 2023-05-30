الولايات المتحدة تعبر عن "قلقها العميق" إزاء الاشتباكات في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، عن “قلقها” إزاء استخدام أسلحة بمناطق مدنية في مدينة الزاوية الليبية الواقعة غربي البلاد، مطالبة القادة الليبيين إلى بذل المزيد من الجهود لتهدئة الوضع لحماية أرواح المدنيين.

بنغازي – سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، “تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف”.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية في بيانها، “القادة الليبيين على بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين”.

وفي وقت سابق اعتبر مجلس النواب الليبي أن قصف مدينة الزاوية تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب.

وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي، إن “القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير، يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من ورائه”.

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وأعرب المجلس في بيانه عن “إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذا القصف”، معتبراً أن “هذا العمل يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2021/2570”.