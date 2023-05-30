زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجة في جنوب غرب أفريقيا.
وقع الزلزال في الساعة 21:52:04 بتوقيت غرينتش، يوم الاثنين، وتم تحديد مركزه المبدئي عند ملتقى دائرة عرض 52.8887 درجة جنوبا وخط طول 10.4898 درجة شرقا، وكان الزلزال على عمق 10 كم.
زلزال بقوة 6 درجات يضرب باكستان
28 مايو, 08:30 GMT
يعد هذا الزلزال حدثًا بارزًا في المنطقة، وتسبب في اهتزازات قوية شعر بها السكان المحليون. لم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة أو وقوع إصابات بسبب الزلزال، ولكن من المهم مراقبة الوضع وتقييم الأضرار المحتملة.
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