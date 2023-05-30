الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-16"

أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة “شنتشو- 16″، اليوم الثلاثاء، من مركز “جيوتشيوان” لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة غانسو بشمال غرب الصين، حسبما أفاد مراسل “سبوتنيك”.
ذكر التقرير أن المركبة الفضائية ستنقل طاقما مكونا من ثلاثة أفراد إلى محطة تيانجونج الفضائية.
انطلق الصاروخ الحامل “لونغ مارش 2 إف”، كما هو مقرر في الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت بكين (01:31 صباحًا بتوقيت غرينتش).
الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة “شنتشو-16” في 30 مايو
أمس, 01:55 GMT
بعد إطلاق “شنتشو 16″، وصل عدد الأشخاص في مدار الأرض في وقت واحد إلى 17 شخصًا، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 14 شخصًا، الذي تم تسجيله في عام 2021.
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