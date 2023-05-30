الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-16"

انطلق الصاروخ الحامل “لونغ مارش 2 إف”، كما هو مقرر في الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت بكين (01:31 صباحًا بتوقيت غرينتش).

بعد إطلاق “شنتشو 16″، وصل عدد الأشخاص في مدار الأرض في وقت واحد إلى 17 شخصًا، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 14 شخصًا، الذي تم تسجيله في عام 2021.