هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مبنيين سكنيين جنوبي وغربي موسكو

أفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين جنوبي وغربي موسكو.
وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.
بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالأمر لكشف ملابسات الحادث.
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