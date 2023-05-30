كوريا الشمالية تقول إنها ستطلق في أول يونيو قمرا اصطناعيا عسكريا لمراقبة أمريكا

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها “تخطط لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في يونيو/ حزيران المقبل”.

وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، ري بيونغ-تشول، إن “القمر الصناعي العسكري سيتبع الأعمال العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة وحلفائها ويعمل على مراقبتها وتمييزها والتحكم فيها والتعامل معها مسبقا في الوقت الفعلي”، حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأكد أنه “عمل لا مفر منه لتعزيز الاستعداد للحرب”، مشيرا إلى أن “إطلاق القمر الصناعي جاء بسبب التدريبات البحرية المتعددة الجنسيات “إيسترن إيندأوفر 23″ التي ستستضيفها كوريا الجنوبية في يوم 31 مايو/ أيار الجاري”.

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وأوضح ري، أن “البيئة الأمنية المقلقة في المنطقة التي خلقتها الأنشطة العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة وحلفائها، تتطلب الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة لنا لتأمين وسيلة موثوقة لمعلومات الاستطلاع التي يمكنها الكشف عن خطة العمل العسكرية للعدو في الوقت الفعلي”.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، أمس الاثنين، نقلا عن مصادر حكومية، بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن نيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو الجاري، و11 حزيران/ يونيو المقبل.

ونقلت قناة “إن إتش كا” التلفزيونية اليابانية تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن إطلاق صاروخ باليستي تحت ستار إطلاق قمر صناعي كوري شمالي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.

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وقال كيشيدا للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي: “إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تحت غطاء إطلاق قمر صناعي هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. هذه مشكلة خطيرة لها علاقة بأمن الناس. في حالة السقوط على أراضي بلادنا”.