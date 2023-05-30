السلطات الروسية تفتح تحقيقا في سقوط طائرات مسيرة على مبان في موسكو

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بهجوم الطائرات المسيرة الذي استهدف مناطق وأحياء مختلفة من العاصمة موسكو.

وأصدرت لجنة التحقيق الروسية بيانا قالت فيه “بدأ المحققون عملهم في أماكن سقوط الطائرات المسيرة على مبان مختلفة في موسكو”، مضيفة أنه بحسب المعطيات الأولية لم تقع خسائر في الأرواح واقتصر الهجوم على خسائر مادية طفيفة متمثلة بتضرر عدد من واجهات المباني السكنية”.

وأضافت اللجنة أن فرقها تعمل على جمع الأدلة في مواقع سقوط واستهداف الطائرات المسيرة في العاصمة موسكو.

وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو.

وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.

بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.