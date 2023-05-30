نتنياهو يتحدث مع أردوغان ويتفقان على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلديهما

هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة لخمس سنوات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو تحدث مع الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، هاتفيا، وهنأه بفوزه في الانتخابات، مشيرة أن الاثنان اتفق على “مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين”.

من جانبه، هنأ الرئيس الإسرائيلي، نظيره التركي. وشدد الجانبان في المكالمة الهاتفية بينهما على أهمية مواصلة العمل سوية للحفاظ على الاستقرار، دفع السلام الاقليمي وتعميق التعاون المثمر بين البلدين، كما عبرا عن أملهما بالاجتماع سوية قريبا.

שוחחתי הערב עם נשיא טורקיה, @RTErdogan, וברכתי אותו על ניצחונו בבחירות. אמרתי לו כי אני מצפה להמשך שגשוג היחסים המשותפים בין ישראל וטורקיה. הדגשנו את חשיבות המשך העבודה יחדיו לשמירת היציבות, קידום השלום האזורי והעמקת השת״פ הפורה בין המדינות, והבענו תקווה כי נפגש בקרוב. 🇮🇱🤝🇹🇷 pic.twitter.com/bzKXjQh6Dh — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 29, 2023

وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.