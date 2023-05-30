الخارجية الصينية تدعم جهود صربيا لحماية سيادتها ووحدة أراضيها

أكدت وزارة الخارجية الصينية على دعم بكين جهود صربيا لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، على خلفية تصاعد التوتر بين سلطات كوسوفو والأقلية الصربية فيها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن “الصين تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة، وتدعم جهود صربيا لحماية سيادتها ووحدة أراضيها”.

ويأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمّعًا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.

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ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.