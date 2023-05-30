الكرملين: الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو نفذه نظام كييف

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو ومقاطعتها هو رد نظام كييف على الضربات الفعالة لروسيا، يوم الأحد الماضي، على أحد مراكز صنع القرار.

وقال بيسكوف، للصحفيين: “من الواضح تماما أن الأمر عبارة عن رد فعل نظام كييف على ضرباتنا الفعالة للغاية على المركز، ومنها استهداف أحد مراكز اتخاذ القرار الذي وقع يوم الأحد”.

وأضاف: “من الجلي أن هذا الهجوم نُفذ من قبل نظام كييف، ويجب فهم ذلك بوضوح تماما”.

وشدد على أن الهجوم على موسكو “يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى مواصلة هذه العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف المحددة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو

وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنيين سكنيين جنوبي وغربي موسكو.

وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو، وأخرى في شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.