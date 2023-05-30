إعلام: سلطات كوسوفو تلغي مناورات حلف الناتو "مدافع أوروبا 23"

قالت وكالات إعلام إن سلطات كوسوفو أعلنت، اليوم الثلاثاء، إلغاء مناورات الناتو “مدافع أوروبا 23″، المقرر إجراؤها في 30 مايو/ أيار “مدافع أوروبا 23”.

وبحسب الوكالة نقلا عن سلطات كوسوفو: “نبلغكم أنه بسبب الوضع شمالي البلاد، تم إلغاء الحدث المخطط له اليوم الثلاثاء، في إطار تدريبات مدافع أوروبا 23 الدولية”.

وبحسب وكالة “Albanian Daily News” في وقت سابق، تم افتتاح مرحلة تدريبات المدافع 2023 في الساحة المركزية في بريشتينا، بحضور رئيسة جمهورية كوسوفو التي نصبت نفسها بنفسها، فيوسا عثماني، ورئيس الوزراء ألبين كورتي، ووزير الدفاع أرماند ميهاي وقائد قوات الأمن شبه العسكرية بشكيم ياشاري.

وتقود التدريبات القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، التي كان ممثلوها حاضرين أيضا.

وكتب ميهاي، قبل الافتتاح على شبكات التواصل الاجتماعي أن “النوايا واضحة، جيش جمهورية كوسوفو مستعد للانضمام إلى عائلة الناتو. “ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها قوات ألبان كوسوفو في تدريبات التحالف وبعثاته”.

وفقا لإذاعة وتلفزيون كوسوفو، ستكون وحدة “إس بي كي” المكونة من 13 ألف مقاتل واحدة من أكبر الوحدات. سيشاركون جنبا إلى جنب مع أفراد عسكريين من ألبانيا ومقدونيا الشمالية في المناورات.

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وذكرت وزارة الدفاع الصربية، في 21 مايو/أيار، أن دول الناتو لم تتقدم بطلب إلى بلغراد الرسمية للحصول على إذن قبل إرسال قواتها للمشاركة في مناورات على أراضي كوسوفو وميتوهيا.