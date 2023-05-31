الداخلية الروسية تدرج قائد القوات المسلحة وقائد القوات البرية الأوكرانيين على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي الأوكرانيين على قائمة المطلوبين.

وأوضحت الوزارة أن زالوجني وسيرسكي: “مطلوبان بموجب قانون العقوبات”.

وفي وقت سابق، كشف مصدر خاص لوكالة “سبوتنيك”، عن إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب خيرسون أوائل شهر مايو الجاري.

وأشار المصدر إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، يخضع لعمل جراحي في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مصدر لـ”سبوتنيك”: إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية

ولفت المصدر إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية المصاب لن يتمكن من مواصلة خدمته بعد الإصابات التي تلقاها نتيجة الضربة الصاروخية الروسية.

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.