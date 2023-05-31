الداخلية الروسية تدرج قائد القوات المسلحة وقائد القوات البرية الأوكرانيين على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي الأوكرانيين على قائمة المطلوبين.
وأوضحت الوزارة أن زالوجني وسيرسكي: “مطلوبان بموجب قانون العقوبات”.
وفي وقت سابق، كشف مصدر خاص لوكالة “سبوتنيك”، عن إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب خيرسون أوائل شهر مايو الجاري.
وأشار المصدر إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، يخضع لعمل جراحي في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ”سبوتنيك”: إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
24 مايو, 12:05 GMT
ولفت المصدر إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية المصاب لن يتمكن من مواصلة خدمته بعد الإصابات التي تلقاها نتيجة الضربة الصاروخية الروسية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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