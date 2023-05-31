إعلام: أعضاء "الناتو" يختلفون حول انضمام أوكرانيا للحلف

ذكرت صحيفة غربية، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يختلفون حول إعطاء وعد بعضوية الناتو لأوكرانيا في قمة يوليو/تموز، في فيلنيوس.

وجاء في الصحيفة: “أن أعضاء الناتو منقسمون حاليا حول كيفية الاستجابة لتطلعات أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو في قمة فيلنيوس”.

وبحسب الصحيفة، تؤيد دول أوروبا الشرقية السماح لكييف بمعرفة أنها تتجه نحو الانضمام إلى التحالف، في حين أن نظراءهم في أوروبا الغربي، يعتقدون أن المناقشات الجادة حول العضوية يجب أن تنتظر حتى نهاية الصراع في أوكرانيا.

وأضافت صحيفة “بوليتيكو”: “الأفكار التي تم طرحها استجابة لتطلعات كييف تراوحت بين اعتماد إعلان بشأن أوكرانيا في القمة إلى إنشاء مجلس جديد لأوكرانيا والناتو”.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أنه في قمة الناتو في فيلنيوس، من المخطط إنشاء هيئة جديدة – مجلس أوكرانيا والناتو.

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ومن المتوقع أن يصبح هذا بمثابة تمريرة لكييف لعضوية التحالف في المستقبل، وسيكون لأوكرانيا الحق في عقد مجلس وطلب المساعدة، والتي سيتم توفيرها من قبل الدول المشاركة الفردية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن كييف لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة “الناتو” في فيلنيوس، المقرر عقدها بين 11 و12 يوليو/تموز، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.

وقال كوليبا: “إذا قرر الحلفاء فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو في فيلنيوس أنهم سيؤكدون ببساطة سياسة الباب المفتوح للمرة 130، فهذه نتيجة غير مقبولة لقمة فيلنيوس بالنسبة لأوكرانيا”.