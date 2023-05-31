مدرب الوداد المغربي: نركز بقوة على مواجهة الأهلي المصري

قال سفين فاندبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، اليوم الثلاثاء، إن فريقه لم يظهر بشكل جيد في مباراة المغرب التطواني الأخيرة في الدوري.
ونقل الموقع الإلكتروني في الجول، مساء اليوم الثلاثاء، عن فاندبروك، أن فريق الوداد لم يظهر بشكل لائق وجيد أمام نظيره المغرب التطواني، وذلك في المباراة الأخيرة للوداد قبيل مواجهة الأهلي المرتقبة يوم الأحد المقبل.
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وكان الوداد قد نجح في التغلب على المغرب التطواني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المغربي، ليخرج بعدها المدير الفني للوداد، قائلا:
حققنا فوزا هاما في مباراة لم تكن سهلة.
وأكد سفين فاندبروك أن فريقه لم يظهر بشكل طيب خلال الشوط الأول من مباراة تطوان، ما فرض عليه تغيير طريقته في المباراة لينجح في تسجيل هدفي الفوز.
ولفت المدير الفني للوداد إلى أن فريقه المغربي يعاني من بعض الإصابات البسيطة والإرهاق بسبب الضغط المتواصل للمباريات، وأنه ليس لديه مجال لالتقاط الأنفاس، خاصة وانه مقبل على مباراة الأهلي المصري، الأحد المقبل.
ويشار إلى أن فريق الوداد المغربي سيطير إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في وقت تقام مباراة الإياب يوم الأحد، الموافق الحادي عشر من الشهر المقبل.
وتجرى نهائي النسخة الحالية من نهائي دوري أبطال القارة الأفريقية بنظام الذهاب والإياب، وذلك بعدما تغلب الوداد المغربي في المباراة النهائية العام الماضي، والتي أقيمت بنظام المباراة الواحدة فقط على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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