ملك الأردن يوجه رسالة إلى أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين عبد الله الثاني وأردوغان، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنه أعرب عن تمنياته للرئيس التركي بالتوفيق في المرحلة المقبلة.
أردوغان يؤكد عمله على الاستقرار في تركيا والمنطقة
12:44 GMT
وأعرب ملك الأردن حرصه على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدا على عمق العلاقات بينهما.
ولفتت الوكالة إلى أن الزعيمين أكدا ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.
يذكر أن أردوغان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بأكثر من 52 في المئة من الأصوات، متفوقا على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.
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