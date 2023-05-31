روسيا تنشر مجموعة من أقمار الأرصاد الجوية المائية

أعلنت شركة “روسكوسموس” ، أن روسيا نشرت بالكامل للمرة الأولى مجموعة من أجهزة الأرصاد الجوية المائية في مدار ثابت بالنسبة للأرض، تتكون من سواتل إلكترو رقم 2، رقم 3، رقم 4.

وكتبت “روسكوسموس” في قناتها عبر “تلغرام”: “بفضل تلك الصور من الأجهزة، يتم حل المشكلات العالمية لمراقبة المناخ، ويتم تحليل حالة مناطق المياه في البحار والمحيطات، وزيادة كفاءة التنبؤات الجوية، ويتم إصدار معلومات الطوارئ عند اكتشاف حالات الطوارئ”.

روسيا تنجح في وضع قمر “كوندور” للمراقبة في مداره

وأشارت الشركة إلى أن الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية تسمح بمسح سطح الأرض كل 15 دقيقة.