سكان العاصمة سيئول يتلقون إشعارا جديدا: صفارات الإنذار الجوي دوت عن طريق الخطأ

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، أن سكان العاصمة سيئول تلقوا إشعارًا جديدًا يشير إلى أن صفارات الإنذار الجوي دوت عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل “سبوتنيك”، بدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب.

صفارات الإنذار تدوي في سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب

وذكر مراسل “سبوتنك” أن الإنذار انطلق أيضًا في مكبرات الصوت في جميع أنحاء العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

فيما أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، بأن مدينة سيول أرسلت تنبيهًا إلى السكان للاستعداد للإخلاء بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها “مركبة إطلاق فضائية” جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

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ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.