كوريا الجنوبية: "الصاروخ الفضائي" الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار

أفادت وكالة أنباء “يونهاب”، صباح اليوم الأربعاء، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة كوريا الشمالية اختفت من الرادارات قبل أن تصل إلى نقطة الهبوط المتوقعة.

وقالت مصادر لوسائل الإعلام إن الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار المقذوف في الجو أو تحطمها.

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من جانبه، قال خفر السواحل الياباني إن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم يعتقد أنها سقطت بالفعل.

ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، من المحتمل أن يكون الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط بالفعل. ويطلب من الطائرات والسفن البحرية مراقبة المعلومات، وفي حال العثور على شظايا دون الاقتراب، إبلاغ خفر السواحل”، بحسب البيان.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/أيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “هواسونغ -18” في 13 أبريل/نيسان.