الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن “موظفي الوكالة سيواصلون مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه النووية، أو إطلاق نار من المحطة أو في اتجاه المحطة”.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . ويستضيف مجلس الأمن الدولي اجتماعا عرض فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئه لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لدراسة عواقب استخدام قذائف اليورانيوم في أوكرانيا

وقال غروسي خلال إحاطة إعلامية: “سنعمل على تعزيز وجود الوكالة في محطة زابوروجيه النووية من خلال بعثتنا الموجودة في المحطة وسنراقب أيضًا العناصر المهمة، بما في ذلك (تنفيذ مبادئ ضمان حماية المحطة) فيما يتعلق بتجنب تعرضها لهجمات.. أو عسكرتها”.

ووفقا له، فإن:

“خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يراقبون أيضا توفير إمدادات الطاقة دون انقطاع لمحطة زابوروجيه النووية”.

وفي السياق أكد غروسي ضرورة تنفيذ المبادئ الخمسة لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية، اعتبارًا من اليوم.

تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.