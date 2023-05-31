اليابان: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يهدد أمن بلادنا والمجتمع الدولي

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، صباح اليوم الأربعاء، إن إطلاق كوريا الشمالية لقذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي يهدد أمن اليابان والمنطقة بأسرها، وقد أعربت طوكيو عن احتجاجها الشديد.

وقال ماتسونو: “كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.. هذا انتهاك لبنود قرارات مجلس الأمن الدولي ويشكل تهديدا لأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي”.

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وأضاف: “ندين مثل هذه الأعمال وأرسلنا “احتجاجا شديدا لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين”.

وأعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت ويجري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن “كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها “مركبة إطلاق فضائية” جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

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وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/أيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “هواسونغ -18” في 13 أبريل/نيسان.