كوريا الشمالية تكشف سبب تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق

قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي “شوليما-1” لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت يوم الأربعاء بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.

أطلقت بيونغ يانغ الصاروخ مع القمر الصناعي العسكري للاستطلاع “ماليغيونغ-1” في الساعة 6:27 صباحًا بالتوقيت المحلي (21:27 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

كيف تحطم الصاروخ؟

حدثت المشكلة عندما فشل اشتعال المرحلة الثانية من محرك الصاروخ. وبعد انفصال المرحلة الأولى، فشل اشتعال محرك المرحلة الثانية، ما تسبب في فقدان الصاروخ للدفع وسقوطه في بحر الصين الأصفر، وفقًا للتقرير.

وقالت وكالة الفضاء في كوريا الشمالية إنها ستتخذ تدابير علمية وفنية عاجلة للتحقيق وتصحيح المشكلات في صاروخ القمر الصناعي وستنفذ الإطلاق التالي في أقرب وقت ممكن بعد إجراء اختبارات مختلفة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.

سبب تحطم الصاروخ

قال المتحدث باسم وكالة الفضاء في كوريا الشمالية إن الحادث يعتقد أنه ناجم عن عدم وجود موثوقية واستقرار لنظام المحرك الجديد المطبق في صاروخ “شوليما-1” وعدم استقرار الوقود المستخدم، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وأضاف المتحدث أن العلماء والمهندسين والخبراء يتخذون إجراءات ملموسة لمعرفة سبب الحادث.

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وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن “كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها “مركبة إطلاق فضائية” جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/أيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “هواسونغ -18” في 13 أبريل/نيسان.

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