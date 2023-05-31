زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جزر أوكلاند بنيوزيلندا الساعة 02:21:21 بتوقيت غرينتش.

وقد حدد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق صفر كيلومتر، عند التقاء دائرة عرض 49.5951 درجة جنوبا وخط طول 163.9168 درجة شرقا.

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وقالت وكالة المراقبة “GeoNet” التابعة لنيوزيلندا إن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا. ولم يصدر تحذير فوري من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” ولم ترد تقارير عن اضرار فى البر الرئيسي لنيوزيلندا.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي، وقعت ثلاثة زلازل، واحدة بقوة 7.2 درجة، في البحار قبالة الجزيرة الشمالية.