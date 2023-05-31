مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني على مزرعة دواجن في لوغانسك

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون نتيجة لقصف أوكراني على مزرعة دواجن في قرية كارباتي، بجمهورية لوغانسك الشعبية.

ووفقًا لممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق عبر قناة “تلغرام”: “في الليلة التي تلت 31 مايو/أيار 2023، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مزرعة دواجن في قرية كارباتي (منطقة بيريفالسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية).

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وأضاف البيان أنه وفقًا للمعلومات المبدئية، لقى أربعة من البنائين حتفهم وأصيب 16 شخصًا بجروح.

وأشار البيان إلى أن مبنى مزرعة الدواجن تعرض لأضرار نتيجة الهجوم، لافتا إلى أنه يتم تحديد معلومات إضافية عن الحادثة.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.