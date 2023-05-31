القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ5 قذائف

أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك، وفق ما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر” تلغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.35 [بتوقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم”.

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وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.

ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.