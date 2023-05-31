"التمساح" تضرب العدو بصواريخ على محور كراسني ليمان… فيديو

تحلق “التمساح” إلى منطقة الاستخدام القتالي على ارتفاع منخفض للغاية. لذلك يمكن أن تمر دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

يتم إطلاق النار بصواريخ غير موجهة على أهداف في المنطقة. بعد ذلك، تطلق المروحيات الفخاخ الحرارية، وتنخفض بحدة وتغير مسارها.