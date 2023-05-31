خبراء: تطور الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في انقراض للبشرية

تعلن شركات التكنولوجيا بشكل مستمر عن تطويرات جديدة هائلة وأدوات جديدة تعظم قدرات خوادم الكومبيوتر على “التفكير” بشكل مستقل، والتعلم من البيئة التي تحيط بها، رغم التحذيرات من مخاطره على وظائف البشر وقدرتهم على الإبداع العلمي والثقافي، وأخيرا من احتمال أن يؤدي إلى “انقراض البشرية”.

حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم مبتكر برنامج “تشات جي بي تي” سام التمان، في بيان، الثلاثاء، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر “انقراض” للبشرية.

We’ve released a statement on the risk of extinction from AI. Signatories include:

– Three Turing Award winners

– Authors of the standard textbooks on AI/DL/RL

– CEOs and Execs from OpenAI, Microsoft, Google, Google DeepMind, Anthropic

– Many morehttps://t.co/mkJWhCRVwB — Center for AI Safety (@ai_risks) May 30, 2023

ونُشر البيان على الموقع الإلكتروني لمنظمة “سنتر فور إيه آي سايفتي” غير الربحية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وجاء في البيان أن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون “أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية”.

وأشار البيان إلى أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل “مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية”.

مجتمع “سبوتنيك” تجري حوارا مع “شات جي بي تي” حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

يشار إلى أن العديد من أباطرة التكنولوجيا، عارضوا انتشار استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووقع العديد من رواد الصناعة، أمثال رئيس شركة “تسلا”، إيلون ماسك، على رسالة مفتوحة، تدعو الشركات إلى إيقاف تجارب الذكاء الاصطناعي مؤقتا لمدة 6 أشهر، من أجل إعادة التفكير في الآثار المتعلقة ببروتوكولات السلامة والأخلاقيات الخاصة بعملها.