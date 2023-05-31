السلطات الروسية تعلن سقوط مسيرة على أراضي مصفاة نفطية في إقليم كراسنودار

أفاد مقر العمليات الإقليمي في كراسنودار، اليوم الأربعاء، عن سقوط مسيرة مجهولة على مصفاة لتكرير النفط في المنطقة.
ووفقا لمقر العمليات: “في منطفة سيفرسكي، في حوالي الساعة 4 صباحا، سقطت مسيرة مجهولة الهوية على أراضي مصفاة إيلسكي للنفط. نتيجة للسقوط تحطمت المسيرة، ولم تتضرر البنية التحتية للمصنع، ولم يحدث هناك حريق”.
يقول التقرير: “تعمل الخدمات الخاصة والوكالات المتخصصة في المنطقة”.
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وأفاد التقرير بأنه “لا توجد إصابات بشرية، ولم تلحق أضرار بالممتلكات”.
وفقا للسلطات، في الساعة 9:20 صباحا (بالتوقيت المحلي)، تم تدمير المسيرة التي سقطت بالمتفجرات لأسباب تتعلق بالسلامة.
ويعد هذا ثاني حادث يقع في منطقة كوبان في الساعات الأخيرة والمرتبط بسقوط مسيرة على أراضي مصفاة. وفي الليلة الماضية، قال حاكم الإقليم، فينيامين كوندراتييف، إن سقوط طائرة مسيرة على مصفاة أفيبسكي أدى إلى اندلاع حريق في منطقة تبلغ مساحتها نحو 100 متر مربع. وتم إخماد الحريق ولم يصب أحد بأذى.
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