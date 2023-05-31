نحو 10 طائرات مسيرة تهاجم مقاطعة بريانسك الروسية في يوم واحد

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “وفقا للمعلومات الأولية، تم تسجيل 10 حوادث بطائرات مسيرة في مقطعة بريانسك خلال يوم واحد”.

وذكر أن بعض الطائرات المسيرة سقطت بالقرب من قرية كورشانوفيتشي في منطقة كليموفسكي، “وأسقطت بعض الطائرات المسيرة، وبعضها تعطل بسبب الحرب الإلكترونية”.