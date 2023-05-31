نحو 10 طائرات مسيرة تهاجم مقاطعة بريانسك الروسية في يوم واحد

حاولت نحو 10 طائرات مسيرة مهاجمة منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك خلال اليوم الماضي، وتم تجنب العواقب، حسبما ذكر مصدر في خدمات الطوارئ.
وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “وفقا للمعلومات الأولية، تم تسجيل 10 حوادث بطائرات مسيرة في مقطعة بريانسك خلال يوم واحد”.
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07:42 GMT
وذكر أن بعض الطائرات المسيرة سقطت بالقرب من قرية كورشانوفيتشي في منطقة كليموفسكي، “وأسقطت بعض الطائرات المسيرة، وبعضها تعطل بسبب الحرب الإلكترونية”.
وأكد المصدر أن “كل الحوادث بلا عواقب”.
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