يمكن مشاهدة الضربات الدقيقة لقاذف اللهب “سولنتسبيك”. قاذف اللهب يرعب الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. كل ضربة منه تقضي على كل الأعداء في منطقة الإصابة.

في وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على ما يصل إلى 145 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزردي-30. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.