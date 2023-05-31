مقاتلة صينية تقوم "بمناورة خطيرة" بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية… فيديو

تم اعتراض طائرة الاستطلاع الأمريكية في 26 مايو/أيار. وفي 30 مايو، اتهم الجانب الأمريكي الصين بـ”مناورة عدوانية”.

في الفيديو، يمكن أن ترى كيف تقترب طائرة جيش التحرير الشعبي الصيني من طائرة الاستطلاع الأمريكية من اليمين وتحلق بجانبها، ثم تحلق أمام مقدمة “إر سي-135” على مسافة عدة عشرات من الأمتار.