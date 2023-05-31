الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الطيران الروسي دمر آخر سفينة حربية لأوكرانيا بضربة دقيقة.

وأضافت الوزارة في بيانها: “في 29 مايو/ أيار، نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا، تم تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، “يوري أوليفرينكو”.

وتابعت الدفاع الروسية: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخا بعيد المدى من طراز”ستورم شادو” و12 صاروخا من طراز “هيمارس”.

وأردف البيان: “تم تدمير مستودعات ذخيرة اللواء 60 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف”.

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وبحسب البيان: “في اتجاه كراسني ليمان، تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 مركبات عسكرية، ومدفع ذاتي الدفع “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر من طراز “دي-20″، ومدفع هاوتزر “دي-30″، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز “إم آر إس غراد”.

وقالت الوزارة: “في اتجاه كوبيانسك، تم إيقاف 3 مجموعات استطلاع وتخريب وتم تدمير مركبتين مصفحتين و4 شاحنات”.