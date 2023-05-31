الدفاع الروسية تعلن إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وتابع البيان: “تم تدمير مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الهجومية “سكالا” التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وبحسب البيان: “تم إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق فيرخنيكامينكا وزاليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية ومناطق بوكروفسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضافت الدفاع في بيانها: “تجري معارك شرسة في محور دونيتسك في منطقة أفدييفكا، وبفضل الأعمال النشطة لفرق التشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للجيش من الفيلق الأول، وبدعم من الطيران ونيران المدفعية لوحدات “الجنوب”، تم دحر قوات العدو من مواقعها في مناطق كراسنوغوروفكا وياسينوفاتا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

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