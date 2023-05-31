الدوما الروسي يصادق على الاتفاقية بين روسيا والصين بشأن إمدادات الغاز عبر خط الشرق الأقصى

تنص هذه الاتفاقية الحكومية الدولية، الموقعة في 31 يناير/كانون الثاني 2023، على إنشاء قسم عبر الحدود من خط أنابيب الغاز. يبدأ من محطة قياس الغاز(غيس) في روسيا بالقرب من دالناريتشنكا ، ويمر عبر نهر أسوري وينتهي في محطة هولين في الصين. يتم تنفيذ تصميم وبناء وتشغيل الموقع في روسيا بواسطة شركة “غازبروم” والشركة الوطنية الصينية للنفط والغاز في الصين.