انفجارات تدوي في المنطقة.. إسرائيل تجري تدريبات بحرية قرب لبنان

أعلنت إسرائيل إجراء مناورة بحرية، مساء اليوم الأربعاء، قرب الحدود مع لبنان، وأن أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان”، على الحدود اللبنانية.

وأضاف: “تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023”.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية، على الحدود اللبنانية السورية، وفق ما أفاد به مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أبو كفاح غازي، لـ”سبوتنيك”.