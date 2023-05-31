الأمم المتحدة تحذر من كارثة عالمية بسبب ذوبان الجليد

حذرت الأمم المتحدة من وقوع كارثة عالمية بسبب تزايد معدلات ذوبان الجليد في عدة مناطق من العالم، من بينها منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا ومن روسيا إلى كندا.

ونقلت شبكة “يورونيوز” عن الأمم المتحدة دعوتها خلال اجتماع في جنيف، أمس الثلاثاء، إلى تنسيق دولي عاجل للتصدي لتبعات تغير المناخ على صعيد تقلص الجليد البحري، وذوبان الأنهر الجليدية والتغيرات السريعة والدائمة أحيانا في الغلاف الجليدي.

ووافقت المنظمة بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على قرار بوضع دراسة التعديلات في الغلاف الجليدي، وهو السطح الذي تكون فيه المياه في حالة جليدية، إحدى أولوياتها الرئيسية.

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وصرحت المتحدثة باسم الوكالة الأممية بأنه تم اتخاذ القرار في ضوء الآثار المتزايدة لتقلص الجليد البحري وذوبان الأنهار الجليدية والغطاء الجليدي والتربة الصقيعية والثلوج، على ارتفاع مستوى سطح البحر.

وتهدف الجهود الأممية إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالماء والأمن المائي والاقتصادات والنظم البيئية، كما أكدت المتحدثة الأممية على الحاجة إلى مزيد من المراقبة لرصد حجم التغيير وسرعته، وإلى التفكير بجدية في إدارة الموارد المائية.

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وحذرت المتحدثة من أن أكثر من مليار شخص يعتمدون على المياه التي تأتي من ذوبان الجليد والأنهار الجليدية، ما يعني أنه عندما تختفي الأنهار الجليدية، فسيتأثر أمن إمدادات المياه لهؤلاء الناس.