قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في منتدى غلوبسيك الأمني في براتيسلافا، إنه يتعين على الدول الغربية تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية ملموسة وموثوقة.

وأضاف ماكرون: “نحن نسلح أوكرانيا على نطاق واسع، لكننا لا ندرجها في أي حوار استراتيجي. يجب أن نوفر لأوكرانيا ضمانات أمنية ملموسة وموثوقة”.

وقال فلاديمير زيلينسكي، في نوفمبر 2022، إن كييف لديها “خطة لتحقيق السلام” الخاصة بها، والتي تتكون من 10 نقاط. من بينها توفير الأمن النووي والغذائي والطاقة، وتبادل “المعتقلين” واستعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا.

وأشار زيلينسكي مرة أخرى، إلى أن كييف تصر على تزويدها بضمانات أمنية دولية، ووضعت مسودة للوثيقة ذات الصلة. وأضاف أن كييف تريد إنشاء آلية دولية لتعويض البلاد عن الخسائر الناجمة عن الأعمال العسكرية على حساب الأصول الروسية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة فرنسا تعتزم تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا