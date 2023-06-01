زيمبابوي تستدعي دبلوماسية أمريكية وتتهمها بالتدخل في الانتخابات

قالت حكومة زيمبابوي إنها استدعت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في زيمبابوي، بسبب منشور يحث المواطنين في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا على التسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية والعامة.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الزيمبابوية، ليفيت موججو، إن إيلين فرينش، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في هراري، تم استدعاؤها بسبب العديد من المنشورات التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر.

وأضاف موججو، أنه كانت التغريدة الأبرز التي نشرتها فرينش وخاطبت فيها سكان البلد الأفريقي: “سجلوا للتصويت وتأكدوا من إيصال صوتكم”.

Register to vote and make sure your voice is heard. pic.twitter.com/Gd5YLKh0KM — U.S. Embassy Zimbabwe (@USEmbZim) May 26, 2023

وأضاف أن فرينش التقت لدى استدعائها روفينا تشيكافا، وزيرة الخارجية الزيمبابوية بالوكالة، والتي أعربت عن قلقها “بشأن منشورات البعثة [الأمريكية] على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالانتخابات، والتي تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لزيمبابوي”.

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