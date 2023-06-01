مركز المصالحة الروسي يكشف خرق الطيارين الأمريكيين في سوريا لبروتوكولات "عدم الصدام"

كشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طيارين من القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات فض الاشتباك في سوريا.

وقال العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، في إفادة صحفية، إن “طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا، فهم يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية”.

وكشف استمرار الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا، من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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وأردف غورينوف: “يواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية، التي تقوم برحلات مجدولة في أجواء سوريا الشرقية”.

وأفاد غورينوف، في 19 أيار/ مايو الجاري، أن محاولة أخرى للهجوم الإرهابي ضد قوات الأمن في سوريا تم تسجيلها في منطقة التنف السورية.