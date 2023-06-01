السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل

أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني للمرة الرابعة على التوالي تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو/ تموز المقبل.
وقال سلطة الطيران، في بيان، إنها استثنت من قرار إغلاق حركة الطيران رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.
وجرى إغلاق المجال الجوي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
ومنذ ذلك الوقت مددت السلطات الإغلاق 4 مرات، وكانت المرة السابقة في 13 مايو/ أيار الجاري، حيث تم التمديد حتى 31 من نفس الشهر.
مصدر لـ”سبوتنيك”: الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
07:54 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى، بأن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع، في جدة السعودية.
وأضاف المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “وفد القوات المسلحة السودانية علّق المفاوضات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة”.
الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 13 مايو المقبل
30 أبريل, 16:59 GMT
وأمس الأول (الاثنين)، جددت القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى. في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة المعلنة.
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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