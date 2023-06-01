"لم يعد ضروريا"… إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

قالت الحكومة الإيطالية في بيان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن روما رفعت الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة للسعودية.

تم تقييد صادرات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، في عامي 2019 و2020، لمنع استخدامها في الصراع في اليمن.

لكن الحكومة قالت في بيانها اليوم، إن الحظر لم يعد ضروريا “في ضوء الوضع المتغير” على الأرض، مشيدة بجهود الوساطة السعودية الأخيرة من أجل السلام، وفق موقع “ماركت سكرينر” الاقتصادي الإيطالي.

واكتسبت مبادرات السلام زخما منذ أن اتفقت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة في 2016.

وقالت إيطاليا إن قرارها بشأن السعودية “يتماشى” مع قرار رفع حظر أسلحة آخر اتخذته الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة، كان مرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.

إيطاليا تلغي صفقة لبيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر جماعة “أنصار الله” على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.