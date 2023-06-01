القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 38 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة، حسبما أفادت سلطات دونيتسك.

وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: في بيان على حسابه بموقع تلغرام: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية”.

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وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة. وكانت ثماني مناطق في الجمهورية تحت نيران العدو، وهي؛ جورلوفكا، وجولموفسكي، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، ودونيتسك، وميكيفكا، وستاروميكايلوفكا، وفلاديميروفكا.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.