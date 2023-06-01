بيلاروسيا وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية

قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس، إن بيلاروسيا وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية.

وقالت الوزارة في بيان: “استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وزير الخارجية البيلاروسي [سيرغي ألينك]. وأعاد الجانبان التأكيد على الطبيعة الودية للعلاقات البيلاروسية الباكستانية، والتركيز على تعزيزها وتطويرها. ونوقش النطاق الكامل للتعاون البيلاروسي الباكستاني”.

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وأضاف البيان: “تم إيلاء اهتمام خاص للإعداد والمحتوى الاقتصادي للزيارات المقبلة على مختلف المستويات”، لافتا إلى أن: “في أوقات التحديات العالمية، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في إطار المنظمات الإقليمية الدولية”.