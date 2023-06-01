إصابة شخصين في قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية

قال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الخميس، إن شخصين أصيبا في قصف أوكراني على بلدة شيبيكينو في منطقة بيلغورود الروسية خلال الليل.

وقال جلادكوف عبر تلغرام “كانت هذه الليلة متوترة بالنسبة لشيبكينو. فقد استمر القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدة ساعة. ووفقا للبيانات الأولية، أصيب شخصان”.

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وأضاف الحاكم إن رجلاً مواطنًا بترت ذراعه وبقي في حالة خطيرة، بينما أصيب شخص آخر بارتجاج في المخ ونُقل إلى المستشفى بمفرده في حالة متوسطة.

وقال جلادكوف إنه تم تقديم المساعدة الطبية للمحتاجين، مضيفًا أن الخدمات التشغيلية والطوارئ موجودة في الموقع.

وأعلن جلادكوف، يوم الثلاثاء، أن السلطات الإقليمية ستبدأ إجلاء الأطفال من منطقتي شيبيكينسكي وغريفورونسكي في منطقة بيلغورود بسبب استمرار القصف الأوكراني، حيث وصل أول 300 منهم إلى مدينة فورونيج في وقت لاحق من اليوم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.