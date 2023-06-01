لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في جنوب أفريقيا

يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في فترة 1-2 يونيو/ حزيران بالعاصمة كيب تاون.
كيب تاون – سبوتنيك. وهذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية الروسي إلى جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، حيث التقى لافروف في بريتوريا مع وزير خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، والرئيس سيريل رامافوزا.
بيسكوف: نأمل ألا يركز شركاء “بريكس” على قرار المحكمة الجنائية الدولية
أمس, 10:44 GMT
وتلقت جمهورية جنوب أفريقيا رئاسة بريكس من الصين في بداية العام، وستمتد فترة رئاستها حتى نهاية عام 2023، وثم سيتم تسليمها للدولة القادمة.
وبحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية، فإن الأطراف ستناقش مسائل جدول الأعمال الدولي، التفاعل في المنصات متعددة الأطراف الرائدة، وسيتبادلون الآراء حول أفق تطور الشراكة الاستراتيجية. كما من المخطط أن يجري لافروف عدداً من الاجتماعات الثنائية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك