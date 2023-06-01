لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في جنوب أفريقيا

يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في فترة 1-2 يونيو/ حزيران بالعاصمة كيب تاون.

كيب تاون – سبوتنيك . وهذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية الروسي إلى جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، حيث التقى لافروف في بريتوريا مع وزير خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، والرئيس سيريل رامافوزا.

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وتلقت جمهورية جنوب أفريقيا رئاسة بريكس من الصين في بداية العام، وستمتد فترة رئاستها حتى نهاية عام 2023، وثم سيتم تسليمها للدولة القادمة.