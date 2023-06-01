القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وفلاديميروفكا بـ 29 قذيفة عيار الناتو

ذكرت ممثلية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد والتنسيق العسكري، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قامت خلال بضع ساعات بإطلاق 29 قذيفة عيار الناتو على دونيتسك وفلاديميروفكا.

وقالت الممثلية في منشور على قناة تلغرام: “تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه … الساعة 18:45 في نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي وكييفسكي): تم إطلاق سبع قذائف بقياس 155 ملم”.

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وأشارت الممثلية إلى أن منطقة بتروفسكي في المدينة تعرضت أيضًا للهجوم في الساعة 22:40 و23:00 و01:25، حيث تم إطلاق 16 قذيفة عليها.

وأثناء القصف على فلاديميروفكا في الساعة 7:25 مساءً بتوقيت كييف، استخدمت ست قذائف.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.