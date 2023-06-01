أمر بإجلاء نحو 46 ألفا من سكان جنوب اليابان بسبب إعصار "ماوار" المدمر

وحثت السلطات الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية، حيث تم الإعلان عن خطر من المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات، على الإخلاء إلى أماكن آمنة، بينما تم الإعلان عن خطر من المستوى الثالث في المدينة، ما يستدعي إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الفرص المحدودة في وقت مبكر، بحسب هيئة البث العامة لليابان.