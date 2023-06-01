أمر بإجلاء نحو 46 ألفا من سكان جنوب اليابان بسبب إعصار "ماوار" المدمر

أصدرت السلطات اليابانية، صباح اليوم الخميس، أمرا بإجلاء أكثر من 46 ألف مقيم في مدينة نانجو في جنوب مقاطعة أوكيناوا جنوبي اليابان بسبب اقتراب الإعصار المدمر “ماوار”.
وحثت السلطات الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية، حيث تم الإعلان عن خطر من المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات، على الإخلاء إلى أماكن آمنة، بينما تم الإعلان عن خطر من المستوى الثالث في المدينة، ما يستدعي إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الفرص المحدودة في وقت مبكر، بحسب هيئة البث العامة لليابان.
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23 سبتمبر 2022, 05:16 GMT
ويقع إعصار “ماوار” المدمر حاليًا قبالة سواحل أوكيناوا، ويصل الضغط في مركز الإعصار إلى 970 هكتوباسكال، وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 30 مترًا في الثانية (67 ميلاً في الساعة)، مع هبات تصل إلى 45 مترًا في الثانية.
ومن المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه إلى الشمال الشرقي ويمر جنوب الجزء الرئيسي من اليابان في الـ 24 الساعة المقبلة.
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